Lepa Afna odšla iz Slovenije, v tujini se je prepustila čarobnim trenutkom (VIDEO)

Vplivnica Lepa Afna, katere pravo ime je Lea Filipović, je zadnje letošnje poletne dni izkoristila za obisk krasnega italijanskega vulkanskega otoka Ischia, ki je v bližini Neaplja. Trenutke krasnega dopustovanja pa je delila na instagramu.

Kot je videti na posnetkih, ki jih je objavila na omenjenem družbenem omrežju, je počitnice odlično izkoristila. Prepustila se je branju na plaži, krasnim razgledom, dobri pijači in jedači ... Seveda je tudi skočila v morje in uživala v družbi partnerja Anžeta Leskovarja in hčerke.

Sodeč po njeni sliki, imajo na omenjenem otoku še posebno dober kapučino, saj je slovenska vplivnica ob njem še dodatno zažarela od pozitivne energije, ki ji je tudi sicer ne manjka.

Letošnji dopust je bil za Lepo Afno drugačen, kot so bili tisti pred leti, saj jima je z Anžetom družbo dela tudi hčerka, ki se je rodila lani. Kot je priznala, jo je hčerka spremenila. »Absolutno nisem več ista. Starševstvo je nekaj najlepšega, ampak te spremeni 100-odstotno, vseskozi te nekaj skrbi ali pa si na robu joka,« je pred časom dejala.