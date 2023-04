Odkar je rodila, se je Lepa Afna »zelo spremenila«

Lea Filipović, znana kot vplivnica Lepa Afna, je pred dvema mesecema rodila punčko, zdaj pa je prvič sledilcem pojasnila, kako se po porodu počuti in kakšne mesece ima za sabo.

»Absolutno nisem več ista. Starševstvo je nekaj najlepšega, ampak te spremeni 100 odstotno, vseskozi te nekaj skrbi ali pa si na robu joka,« je dejala. Nasmejala se je sama sebi, kako jo je starševstvo močno zadelo. »Ne znam več voziti, nisem več dinamična šoferka in zdaj vozim 'kot po jajcih'.«

Dodala je, da je dobila »popolno hčerkico«, da je nezahtevna. »Za mamo je nekaj najlepšega, da se otroček smeje in je mama cel njegov svet, ne glede na to, kakšna si videti, ali imaš mastne lase,« se je pošalila.

Zaveda se, da zaradi narave svojega dela hčerke ne bo uspela popolno skriti pred javnostjo, a jo bosta s partnerjem Anžetom skušala čim bolj zaščititi. »Javnosti je ne bom pretirano izpostavljala. Imela bo svojo pot, zato ji ni treba biti le hčerka od Lepe Afne. Oba z Anžetov sva rekla, da njenega obrazka in njenih življenjskih prelomnic ne bova delila. Sama je ne želim izpostavljati komentarjem, v stilu, si videl, kakšna je hčerka od Afne, tujim energijam, internetu, ki zna biti zelo temen in hudoben. In tudi sama si ne bi želela, da mene objavi nekdo, medtem ko spim, se slinim, se tuširam …«

Lepa Afna, ki je imela pred porodom števila sodelovanja s podjetji, ostaja v prvi vrsti mama in se ji v službo še ne mudi. »V materinstvu uživam najbolj na svetu. Je prvi in edini moj največji smisel. Ne prestavljam si življenja brez nje in imam občutek, kot da se poznava že dolgo in ne vem, kakšno je bilo življenje pred njo. Ta dva meseca najlepša v življenju in je bilo kičasto. Počasi se bom vrnila. /.../ Zdaj sem vse dala na odmor in ljudi ter sodelovanja. Bili smo v svojem mehurčku in vlogi, blogi, projekti še pridejo, če da še hormoni malce popustijo,« pravi.

Ker je v svojo hčerko malodane povsem zatreskana, k temu pa pripomorejo tudi hormoni, ki ji, kot pravi, »delajo na polno«, si želi imeti pet otrok. »Anže me mora kar zavirati, ker jaz bi kar novega,« se je nasmejala.