Legendarni slovenski glasbenik sporočil, da zapušča skupino: »Cvetje hvaležno odklanjam«

Dare Kaurič, ki je s svojim prepoznavnim glasom močno zaznamoval skupino Kingston, je na Facebooku sporočil, da po tridesetih letih zapušča to priljubljeno slovensko skupino.

»V življenju pač pride trenutek, ko je treba nekaterim stvarem dokončno reči 'adijo' in si zadati nove izzive, saj se tudi najboljše hrane enkrat prenaješ. Soborcem iz Kingstonov, s katerimi smo jadrali skozi nepozabne avanture, želim tudi v prihodnje all da best in prepričan sem, da bodo naše pesmi vedno dobrodošle na vsakem pravem žuru. Super spomini in skladbe pa bodo seveda ostale 4ever tudi in maj hart,« je zapisal Kaurič, ki se bo, kot je razkril, od Kingstonov dokončno poslovil prihodnji torek na silvestrovanju v Novem mestu.

V svojem zapisu se je ljudem tudi zahvalil: »Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste me spremljali na tej poti, ali pa so se nam čisto slučajno križale poti na kakem od moljaužnt koncertov v karieri.«

Ob koncu zapisa je še šaljivo zapisal, da cvetje hvaležno odklanja, so pa dobrodošli pivo in suhomesnati proizvodi.