Kuljajeva na oder pripeljala Severino (FOTO)

Tradicionalni koncertni televizijski spektakel Moč glasbe nas združuje, ki ga v veselem decembru že vse od leta 2012 pripravlja producent, scenarist in urednik v eni osebi Denis Poštrak z odlično ekipo, je dokaz, da ima glasba moč, da združuje različne generacije in kulture.

V Benediktu se je letos zbralo rekordno število obiskovalcev iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine, skupaj so celo podrli rekord iz leta 2015.

Štirje kovači že 70 let

Koncertno snemanje je odprl kralj istrske glasbe Elio Pisak, ki je prejel zlato ploščo za izjemne dosežke v glasbeni industriji. Navdušila je 17-letna domačinka Nika Peklar s pesmijo Prva ljubezen, ki jo je leta 1995 posnela Nina Prigl, ta se je mladi pevki tudi pridružila na odru. Po 11 letih je nastopil Ansambel Štrk s pevko Natašo Janžek, prišli so Metulji, prav tako so se ponovno za ta koncert zbrali Mesečniki. Ansambel Ptjči je navdušil s priredbo polke Moj mornarček, voditeljica Jasna Kuljaj se je za to priložnost celo preoblekla v Heleno Blagne.

Nastopila je tudi kultna skupina 12. nadstropje z Ivanom Hudnikom z zimzelenima uspešnicama Tanja in Zelene livade s teboj. Nekoč zelo priljubljen ansambel Ptujskih 5 s pevko Nino Prigl je navdušil, tako kot eden najuspešnejših glasbenikov iz 70. let Džo Maračić Maki, ki je za posebne dosežke v glasbeni industriji prejel diamantno ploščo. Po mnogo letih je nastopil gorenjski Monroe Band z uspešnico Jaz potrebujem več, namesto pokojnega pevca Miša pa je nastopil njegov brat Adolf Pelcel. Zbrane je navdušil tudi Daniel Popović, ki je ob 40-letnici Džuli prav tako prejel diamantno ploščo.

Po venčkih največjih uspešnic je diamantno ploščo prejel Aleksander Jež, saj je posnel številne, že ponarodele uspešnice in je eden prvih slovenskih kantavtorjev, ki je začel koncertirati po velikih dvoranah in imel svojo prvo zasebno glasbeno TV-oddajo v Sloveniji – Ježek show. Dvorano so na noge spravili tudi Štirje kovači, ansambel, ki nepretrgano že 70 let razvaja poslušalce.

Estradnica in gasilec

Kot zadnja je nastopila prekmurska skupina Magnet, ki je tako zaznamovala pol stoletja delovanja in je na tej prireditvi nastopila zadnjič. »Njihove pesmi je publika pela stoje, nastop pa ima toliko večjo vrednost, ker so nastopili z vsemi tremi pevci, ki so bili dejavni v skupini – Miho Balažičem, Oliverjem Antauerjem in Karmen Sreš. So pa, za presenečenje, po 25 letih spet stopili v studio in na novo posneli uspešnico Adijo, ljubica, ki so jo vsi omenjeni tudi zapeli. Prav Magnet si je za posebne dosežke v glasbeni industriji prislužil platinasto ploščo,« je povedal Poštrak.

Skupina Magnet se je po 50 letih poslovila, z njimi pa so bili tudi vsi trije pevci Miha Balažič, Karmen Sreš in Oliver Antauer.

Ptujskih 5 z Nino Prigl

Glasbenike je spet spremljal MGNZ band, ob odru so plesali folkloristi, pa tudi plesalci standardnih ter latinskoameriških plesov iz Plesne šole Samba. Zbrane v dvorani sta navdušila znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik, ki je kot gasilec Sašo poskrbel za obilo smeha. Premierno je Jasna predstavila novo točko, imitirala je hrvaško estradnico Severino. Ekipo še posebno veselijo komentarji poznavalcev, ki prireditev Moč glasbe nas združuje postavljajo ob bok Auerjevi oddaji Poglej in zadeni, Šimekovi Marjanci, hrvaški oddaji Lijepom našom ter avstrijskemu Musikantenstadlu Karla Moika.

Tudi Džo Maračić Maki in Elio Pisak sta pri naših poslušalcih zelo priljubljena.

Po prireditvi so glasbeniki veliko laskavih besed namenili tudi Denisu Poštraku. »Ne poznam človeka v tej državi, ki je tako srčen in poln entuziazma, kot je Denis,« je zapisal Jež, Jože Ružič, basist in vodja skupine Magnet, pa: »Globok poklon za ves trud in ideje ter neprecenljive zasluge pri ohranjanju slovenske zabavne glasbe, ki ima, sodeč po razprodani dvorani in neverjetnem vzdušju, na srečo veliko oboževalcev.« Navdušenje so izrazili tudi številni obiskovalci, ki si očitno želijo še več podobnih prireditev. »Nepozabno je bilo«, »Kapo dol«, »Bil je večer, poln nostalgije«, Hvala« je le nekaj odzivov, ki smo jih zasledili. Da s koncertom vrača lesk izvajalcem, katerih slava je že pojenjala, a so neminljiv pečat slovenske glasbene kulture, pa je Poštraku polaskal in mu čestital glasbenik Dušan Zore.