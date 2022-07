Končno je pokleknil

Priljubljeni raper Challe Salle se je pred dnevi odpravil na oddih s srčno izbranko Yvonn Srdoč, ki pa si niti v najbolj norih sanjah ni predstavljala, da ji bo njen najdražji, s katerim sta skupaj že nekaj let, pripravil presenečenje, ki ga ne bo pozabila do konca življenja.

Challe Salle je namreč med večernim sprehodom pokleknil pred svojo drago, iz žepa potegnil škatlico s prstanom in jo vprašal, ali bi preostanek življenja preživela ob njem. Odgovor je bil seveda jasen, Yvonn ni niti za trenutek oklevala, raperjevi prijatelji in sledilci pa so bili ob njegovi romantični potezi izjemno navdušeni.

Skoraj tako kot simpatični glasbenik, ki je presrečen, da je njegova najdražja rekla da.