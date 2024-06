Kolikor metrov, toliko evrov (FOTO)

Poletna Revija skokov SSK Ilirija, dogodek z več kot 50-letno tradicijo, je letos zaživela v novem formatu. Seme spremembe se je zasejalo, ko je Lovro Kos med vožnjo s treninga v Planici glasno razmišljal, da bi bilo dobro za mlade skakalce pripraviti kamp, v katerem bi jih pripravili na zahteven preskok iz klubskega v reprezentančni pogon.

Lovro Kos in Timi Zajc sta bila odlično razpoložena. FOTO: Marko Delbello Ocepek

V izziv so zagrizli glavni motor Flight Festa Aleš Prestor in vodstvo SSK Ilirija, k pobudi so pritegnili več sponzorjev, Laško 0,0 pa je projekt podprlo tako, da je za vsak preskočeni meter doniralo po 1 evro v sklad, s katerim bodo julija v Planici izvedli kamp za 18 perspektivnih mladih orlov. Tam bodo ob trenerjih znanje in izkušnje mladini predajali tudi aktivni in upokojeni šampioni ter šampionke.

Skoke kolegov je spremljala tudi dvakratna olimpijska prvakinja in mlada mamica Urša Bogataj. Na fotografiji v družbi Aleša Prestorja in Žige Mandla. FOTO: Marko Delbello Ocepek

V petek so zbrane zabavali legendarni Mambo Kings. FOTO: Marko Delbello Ocepek

In izziv, da se z dogodkom nabere čim več sredstev za mladince, je k sodelovanju pritegnila 32 skakalcev, tudi več članic in članov A-reprezentance, ki so v soboto popoldne v Mostecu pridno nabirali metre in za kamp zbrali 5263,50 evra. Kot zanimivost omenimo, da je daljavo dneva s 60,5 metra postavil Miha Sinčič, le malenkost pa je za njim zaostala svetovna mladinska prvakinja, 16-letna Tina Erzar, ki jo poznavalci skokov izpostavljajo kot našo naslednjo šampionko.