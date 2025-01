Ko bi se imeli vsi politiki tako radi kot ministra Han in Fajonova (FOTO)

Minuli konec tedna se je v Kranjski Gori trlo smučarskih navdušencev, ki so prišli stiskat pesti za naše kraljice belih strmin. Med njimi je bilo tudi precej znanih Slovencev in Slovenk, ki so se družili v prav posebnem VIP prostoru, kjer ni manjkalo priboljškov in zabave.

Smučarske tekme seveda ni smel zamuditi eden naših najboljših smučarjev Jure Košir, ki ga na Kranjsko Goro veže kopica prijetnih spominov, za naša dekleta je navijal tudi njegov kolega Rene Mlekuž, s katerim sta v zlati dobi slovenskega smučanja skupaj vijugala med količki. V prostoru za pomembneže smo opazili še enega naših najboljših smučarskih skakalcev vseh časov Francija Petka, pa Špelo Pretnar in Toneta Vogrinca.

Tekma ni mogla miniti brez legend Jureta Koširja in Špele Pretnar. FOTO: Mediaspeed

V Kranjsko Goro se je odpravilo tudi nekaj politikov, med njimi notranji minister Boštjan Poklukar, ki je vsaj za trenutek pozabil na bližajočo se interpelacijo in druge nevšečnosti, s katerimi se zadnje tedne sooča na delovnem mestu. Še posebej dobre volje pa sta bila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han ter ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ki sta, kot kaže, tudi zasebno odlična prijatelja. Ko sta se v Kranjski Gori uzrla, sta se namreč močno objela in se zapletla v prijeten klepet.