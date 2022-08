Kmetija letos brez milosti

Slabše življenjske razmere, strožja pravila igre, več dvobojev in še več napornega dela. Na POP TV razkrivajo, da bo letošnja Kmetija postregla s številnimi spremembami in da bodo tekmovalci izkusili, kako težko je zares živeti na kmetiji in skrbeti za posestvo brez modernih orodij ter pripomočkov.

Natalija Bratkovič že več sezon vodi priljubljeni šov, ki je tudi njej prirastel k srcu.

Pri tem bo pred njimi seveda še kup izzivov. Novost je tudi lokacija. Letos se Kmetija seli na Dolenjsko. Ravne zelenice Prekmurja je zamenjala razgibana dolenjska pokrajina, in kot se za vsako spremembo spodobi, so se nekoliko spremenila tudi pravila igre. Če so v prejšnjih sezonah tekmovalci živeli v izobilju, tega letos ne bo. Mentalnih in fizičnih preizkušenj bo še več, strožja pravila igre pa bodo tekmovalcem otežila napredovanje ter jih postavljala v situacije, ko bodo morali hkrati tekmovati in sodelovati. Bolj kot kdaj prej bodo v ospredju iznajdljivost, veščine ter spretnost tekmovalcev.

Še naprej jih bo spremljala voditeljica Natalija Bratkovič, ki ji je letošnja sezona kot zasvojenki z adrenalinom pisana na kožo. »Obljubljam pozitivno presenečenje! Nova lokacija je naravnost čudovita in idealna za čas, v katerega nas bo Kmetija popeljala oziroma vrnila – to je čas, ko ni bilo udobja, kot smo ga vajeni danes, ko je bilo treba za vsak kos kruha garati, ko je bilo kmečko življenje borba. Mislim, da še največ povem s stavkom: Letos pričakujte Kmetijo brez milosti,« pravi voditeljica, ki ima do podeželja izjemno topel odnos. »Babica in dedek sta imela kmetijo, tako da mi kmečka opravila niso čisto tuja,« pravi voditeljica, ob kateri bomo letos gledali še en znan obraz, in sicer se v šov vrača mentorica Nada, ki bo budno bdela nad opravljenimi nalogami.