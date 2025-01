Klemen Slakonja razkril ozadje težke preizkušnje

Pred dneviI so se na nacionalki predstavili tekmovalci in tekmovalke, ki nas bodo 1. februarja poskušali prepričati na odru Eme, a le enemu oziroma eni bo uspelo in nas bo letos zastopal na odru Evrovizije v Baslu.

Med prepoznavnejšimi imeni je prvi favorit omenjenega slovenskega izbora Klemen Slakonja, ki bo nastopil kot Klemen in izvedel pesem How Much Time Do We Have Left. Vsestranski ustvarjalec se je že preizkusil kot voditelj izbora, tokrat pa se je odločil stopiti na drugo stran. Na vprašanje, zakaj je naredil ta korak, je pojasnil, da je prišel do točke v življenju, ko lahko odvrže določene maske, ki jih je nosil v preteklosti.

Mojca Fatur je leta 2016 prejela diagnozo mielodisplastični sindrom. FOTO: Osebni arhiv

Dolgo je premišljeval

O prijavi na Emo je premišljeval dolgo, veliki ljubitelj in poznavalec Evrovizije pa ta odmevni glasbeni festival spremlja že od osnovne šole.

Na odru se bo predstavil s posebno skladbo, balado pravzaprav, v kateri se sprašuje, koliko časa nam je še ostalo, in je tesno povezana z bitko, ki jo je njegova srčna izbranka in igralka Mojca Fatur bila pred nekaj leti.

Prijatelji in znanci so ga dolgo prepričevali, naj se prijavi kot izvajalec. FOTO: Facebook

»Gre za izliv mojih občutij, potem ko so moji dragi življenjski sopotnici diagnosticirali težko bolezen, ki jo je, čeprav ji je bilo rečeno, da je neozdravljiva, uspešno premagala. Po vseh zabavnih preobrazbah, ki sem jih naredil v preteklosti, je zdaj čas, da odvržem maske, stopim v areno, izruvam svoje srce in ga ponudim na pladnju. Zavedam se, da si bo marsikdo privoščil pojedino, a zdi se mi pomembno, da pokažemo svojo ranljivost. Tako kot je Mojca vlila upanje meni, ko mi je bilo najtežje, verjamem, da ta pesem lahko vlije upanje ljudem po vsem svetu,« o skladbi še pove Klemen.