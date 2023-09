Kje je Tina Gaber in kaj počne: odpotovala je brez Goloba (FOTO)

Potem ko se je Tina Gaber v času poplav zavzela za pomoč pri organiziranju in zbiranju sredstev pomoči potrebnim državljanom, zdaj kaže, da si je po vsem tem vzela malo oddiha. A ni si ga privoščila s svojim partnerjem predsednikom vlade Robertom Golobom, za katerega so se vladne počitnice že končale, temveč s svojo drugo najboljšo polovico – sestro Urško Gaber in nečakom.

Na morju uživa v družbi svojih najbližjih, s sestro in njenim sinkom. Tina je že večkrat pokazala, da se v vlogi tete odlično znajde in da je nečaku Niku najboljša teta in varuška.