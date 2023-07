Kar počne ta znana Slovenka, je hudo nevarno: posledice so lahko res hude

Ena od znanih Slovenk, prepoznavna z malih ekranov, saj je že dolga leta voditeljica (ne bomo je imenovali, iz objave pa se bo verjetno prepoznala sama), je na družabnih omrežjih delila fotografijo iz avta, kjer se je precej udobno namestila. Kar preveč udobno bi lahko rekli. Svoje noge je namreč na sovoznikovem sedežu iztegnila na armaturno ploščo, kar rado počne veliko ljudi, še posebej med dolgimi poletnimi vožnjami.

Radi pa bi opozorili na dejstvo, da je tako obnašanje v avtu zelo nevarno. Če pride do nesreče, se namreč utegnete precej poškodovati. Kako hudo, si lahko ogledate na posnetku, objavljenem tukaj. Zlom medenice in še kaj vas utegne doleteti, če pride do trka v takšnem položaju.