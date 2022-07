Tudi vi to počnete med vožnjo? Pozor, posledice so lahko izredno hude (FOTO)

Vožnje na želeno destinacijo so pogosto dolge, prostor v avtomobilu pa omejen. Mnogi zato iščejo načine, kako spremeniti položaj, sploh na prednjih sedežih. Tako je med vožnjo pogosto opaziti, da mnogi na sovoznikovem sedežu dvignejo noge na armaturno ploščo.Toda če pride do nesreče, se namreč utegnete precej poškodovati. Kako hudo, pa je razvidno s spodnjega posnetka, ki ga je poobjavila Agencija RS za varnost v prometu (AVP), na kar ste nas opozorili bralci.

Posnetek je nastal že leta pred dvema letoma, objavili pa so ga velški policisti (Dyfed Powys). Ob rentgenskem posnetku so zapisali, da je šlo za žensko, ki je nesrečo preživela. A njene poškodbe jo bodo zagotovo zaznamovale za vse življenje: polomljena medenične kosti in še kaj. Policisti svetujejo, da vsakič, ko zagledate koga tako sedeti, temu pokažite to fotografijo.

