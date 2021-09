Kandidat Ljubezni po domače oblečen v krilo, ko je izvedel, da gre naprej

je včeraj predstavila osem kmetov in kmetic, junakov pete sezone Ljubezni po domače. V nocojšnji oddaji pa smo izvedeli, kdo izmed njih je prejel dovolj ljubezenskih pisem in s tem vstopnico v novo sezono. Prostih mest je samo šest,voditeljica pa razkrila, da bo v tokratni sezoni vse malce drugače.Od gledalcev poslavlja 48-letni Franci Kemperl iz Stahovice. Slednjega je nato namesto Tanje presenetila Danica Sentič, spomnili se jo boste iz pretekle sezone šova in mu prinesla eno pismo. Pismo je bilo njeno in v njem je zapisala, da je že dolgo časa samska in da je čas, da obrne nov list v svojem življenju. Franci je bil presenečen, a v pozitivnem smislu.Bomo pa še naprej gledali kandidata 42-letnegaiz Ribnice. Medtem ko je s prijatelji igral nogomet v krilu, je namesto rdečega kartona dobil rdečo kuverto in izvedel, da ostaja v oddaji. »Tak občutek, ko sem tisto kuverto dobil, kot da sem dal gol. Upam, da bom kakšen gol zabil tam na Vranskem.« Prijatelji so mu zaželeli srečo in mu zabičali, da se sam ne sme vrniti domov. Mitja je Tanji povedal, da bi jo iz čistega veselja najraje poljubil.Vsi junaki podeželja so za konec dobili nalogo. Izbrati morajo nekoga, s katerim bodo še isti večer šli na romantično večerjo.