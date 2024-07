Kakšna je diagnoza Janija Pavca? Povedal nam je ...

Kot strela z jasnega je v javnosti v teh dneh odjeknila novica, da ima pevec in vodja skupine Atomik Harmonik Jani Pavec resne zdravstvene težave. Veselica s skupino, ki je bila v originalni zasedbi, ki jo poleg njega sestavljajo še Špela Grošelj, Špela Pavlin (nekoč Kleinlercher) in Dejan Čelik - Frai Toni, napovedana za 17. avgust v Bakovcih, je bila odpovedana zaradi višje sile. Tako je skupina, ki se je v stari zasedbi znova zbrala pred dvema letoma, sporočila na družbenih omrežjih. Kot je poročal e-Maribor, ima Pavec zdravstvene težave, zato je skupina do nadaljnjega odpovedala vse nastope. Po nekaterih informacijah naj bi ga zadela možganska kap. Poklicali smo Pavca, ki je za Slovenske novice dejal, da prava diagnoza še ni znana. »Svojega zdravstvenega stanja še ne želim deliti z javnostjo, predvsem ker je prava diagnoza tudi meni zaenkrat še nejasna,« je bil kratek in se zahvalil za razumevanje. Pavec je sicer že v domači oskrbi, a kot nam je še povedal, bo okrevanje trajalo še nekaj časa, zato je skupina Atomik Harmonik odpovedala vse koncerte do konca poletja. Sicer pa zasedba v teh dneh praznuje posebno obletnico, in sicer bo 17. julija minilo kar 20 let od njihove zmage na festivalu Melodije morja in sonca, na katerem so leta 2004 gledalce prepričali s skladbo Brizgalna brizga, ki je takrat razdelila in hkrati navdušila slovensko javnost ter sprožila mnogo debat o pojavu turbofolka pri nas.

Jani Pavec z družino FOTO: OSEBNI ARHIV