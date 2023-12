Kakšna čast za slovenske fante, zmagal je bend Joker Out

»Čestitamo Joker Out za zmago v kategoriji Kings of Rizz (kralji karizme) v naši anketi ob koncu leta,« je zapisano na uradnem profilu Evrovizije.

Glasovali so oboževalci, ki so laskavi naziv lahko podelili le komu od letošnjih udeležencev.

Nominiranci so bili Blanka, Joker Out, Mae Muller in Marco Mengoni. Slovenski boyband je prejel 54,5 odstotka glasov, prvi zasledovalec, Mengoni, pa 16,1 odstotka.

Mimogrede v glasovanju, ki je pokrivalo osem kategorij, je bilo oddanih več kot 80.000 glasov.

Novico o tem so sporočili tudi na slovenski facebook strani EMA.