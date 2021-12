Norma Brščič znova šokirala: To lahko reši vaš zakon

Aktivistka in političarka ter žena predsednika Domovinske lige Bernarda Brščiča Norma Brščič (pred poroko Korošec) je objavila zgodbo na svojem Facebook profilu z nenavadnim naukom. Tema objave Brščičeve, ki jo je delila s širnim svetom in zato govorila v angleščini, je namreč nova blazina za spanje.

Gospa je imela že dlje časa težave s spancem, težko je našla pravo pozicijo, stara blazina pa jo je frustrirala in o njej je velikokrat razmišljala, tudi med tuširanjem. Skratka, njen »pouštr« jo je spravljal ob živce, zato se je Norma odločila, da je treba temu narediti konec. »Svojega moža sem prosila, da to uredi,« je povedala v objavi. In mož je po določenem času to tudi storil. Norma mu je zato zelo hvaležna. Zdaj lahko med tuširanjem misli na svojega zlatega moža namesto na staro odsluženo blazino. Nauk Normine zgodbe je, kot ga je sama opisala: »Nova blazina lahko reši vaš zakon.«

Na prvi pogled se lahko drobne stvari kažejo kot nepomembne, pa imajo kljub temu velikanski vpliv na vaše počutje. »Če premalo spite, to zelo vpliva na vaše življenje, na vašo vitalnost in s tem na vaš zakon. In če vam pri tem lahko pomaga nova blazina, si jo privoščite, ne stane tako veliko,« je prepričana Norma.

