Ponesrečena izjava? Norma ne pusti v nos, vtika se ji lahko samo v usta (VIDEO)

Aktivistka in političarka in žena predsednika Domovinske lige Bernarda Brščiča Norma Brščič (pred poroko Korošec) je v javnosti s svojimi izjavami že nekajkrat dvignila precej prahu. Tokrat pa je v oddaji Faktor izustila nekaj, kar so mnogi uporabniki družbenih omrežij razumeli drugače, kot si je morda želela.

Debata je tekla o cepljenju, čemer Norma odkrito nasprotuje. Pred dnevi pa je doživela tudi neprijetno izkušnjo s poskusom testiranja v eni izmed zdravstvenih ustanov, saj tam niso upoštevali njene želje, da bi ji bris vzeli iz žrela. V oddaji pa je svoje prepričanje opisala na zanimiv način: »Nos ni za to, da se notri karkoli vtika, ampak so za to usta.« Mnogi uporabniki Twitterja so se ponesrečeni izjavi dodobra nasmejali.

Pred dnevi je klasično testiranje skozi nos označila celo za »nosno posilstvo«: