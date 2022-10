July Jones premika meje

Nadarjenost mlade slovenske pevke July Jones, ki že nekaj let živi in dela v Londonu, so prepoznali tudi drugod po Evropi. V Parizu so namreč na MaMa Music Convention and Festival razkrili 15 glasbenikov iz vse Evrope, ki se bodo potegovali za nagrade Music Moves Europe Awards 2023, ena izmed letošnjih nominiranih izstopajočih ustvarjalcev pa je tudi Slovenka July Jones.

V svojih elektro pop skladbah zelo neposredno in provokativno odpira vprašanja medosebnih odnosov. FOTO: INSTAGRAM

23-letnica se lahko pohvali s tem, da je sodelovala pri ustvarjanju besedila skladbe We Are Bulletproof: the Eternal priljubljene k-pop skupine BTS. Letos se je mlada pevka, ki je študirala na Berkleyju, predstavila na Emi, kjer je zapela pesem Girls Can Do Anything. July Jones v svojih elektro pop skladbah zelo neposredno in provokativno odpira vprašanja medosebnih odnosov, duševnih težav in motenj ter queer teme, so zapisali v obrazložitvi nominacije. Mednarodna žirija bo izbrala pet prejemnikov nagrad v vrednosti 10.000 evrov, med katerimi bo eden prejel še pet tisoč evrov za t. i. zeleno turnejo. Razglasili bodo tudi dobitnika nagrade po izboru javnosti, ki poteka na njihovi spletni strani, ta bo bogatejši za pet tisočakov. Vsakoletne nagrade so namenjene pospeševanju mednarodne kariere vzpenjajočih se evropskih izvajalcev. V preteklosti so jih prejeli glasbeniki, kot so Stromae, Dua Lipa in Christine and the Queens. »Evropa tudi v glasbenem smislu ponuja marsikaj in ta projekt je odlična priložnost za odkrivanje zanimivih ustvarjalcev iz različnih držav,« je povedal lanski dobitnik nagrade po izboru javnosti Ladaniva iz Armenije.