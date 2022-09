Jože Robežnik: Kolesarski vzponi in padci televizijskega voditelja

Voditelja Jožeta Robežnika od vedno radi gledamo, saj je simpatično komičen lik, ki nikoli ne dolgočasi. Skupaj z Bernardo Žarn nas zabavata v oddaji Vikend paket že kar nekaj let. Priljubljeni šaljivec pa pogosto »skoči« tudi iz mnogo reklam in plakatov.

Brez počitka ne gre. FOTO: Osebni Arhiv

Na svojem družabnem profilu pa nas Jože zabava s svojimi kolesarskimi podvigi, ki so vedno bolj pestri in tudi zahtevni. Po navadi kolesari po raznih gozdnih poteh, pred kratkim pa se je odpravil na daljšo turo po hrvaški, po tem ko je prekolesaril kar nekaj Slovenije. Oblečen je v kompletno 'profi' kolesarsko opremo, poskrbi pa tudi za svoje kolo.

Očiščeno je, da se sveti, tudi veriga in ostali mehanizmi so kot novi. Pravi perfekcionist. Za priprave za sodelovanje na L'etape Slovenia, Dirke po Franciji za rekreativne kolesarje na cestnih in gravel kolesih, se je odpravil na hrvaško.

Veriga je tako čista kot nova. FOTO: Osebni Arhiv

Prvi dan je prevozil 70 km, drugi dan pa je bil namenjen učenju, je zapisal: »Drugi dan nižinskih priprav na @letapeslovenia je bil namenjen učenju. Glavna lekcija: malo dežja + oster ovinek + neprilagojena hitrost = prvi orng padec na cestaku. Voznik avta za mano je bil k sreči previdnejši in me ni nagazil.«

Poškodbe so bile praske na dlaneh in nogah, ki pa ga niso prestrašile, le opomnile, da drugič nosi rokavice. L'etape Slovenia je potekala v soboto in nedeljo. Jože se je prijavil na daljšo, 140 km pot, o dogajanju pa povedal: »Vrhunec moje cestno kolesarske sezone. Presegel sem svoja pričakovanja in znova dojel, kako zelo povprečen kolesar sem.«