To na gorečem Rodosu počne Jernej Kuntner (FOTO)

Grški otoki so znani po dobrem in obilnejšem vetru, zato so pravi raj za surfarje in kajtarje. Letošnje poletje ni nič drugačno, veter se lahko v samo nekaj minutah nenadoma poveča za več vozlov. Prav to je doživel tudi igralec Jernej Kuntner, ki se te dni mudi na Rodosu. Kljub požarom, ki pustošijo tamkajšnje gozdove, se je Jernej skupaj z ženo le-tem uspešno izognil in nadaljeval dopust v stilu, ki se zanj spodobi.

Jernej je namreč vedno zelo aktiven. Je eden tistih ljudi, ki jim zlahka prilepimo etiketo vsestranskega umetnika. V prvi vrsti je igralec, uspešen pa je tudi kot sinhronizator risank, režiser, voditelj in tako naprej, marsikdo pa ne ve, da je tudi odličen strelec, ukvarja se namreč s športnim strelstvom. Nedavno je na tekmovanju osvojil kar dve zlati medalji.

Na družbenih omrežjih je poleg fotografij objavil spodnji zapis, ki ga objavljamo nelektoriranega:

»Ufff … brutala. Kar preveč zame … v nekaj desetih minutah s 23 vozlov na preko 30. Kva? Pa sej nisem Robbie Naish, ali pa moj instruktor,« je zapisal igralec.

