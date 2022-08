Jernej Kuntner: To je bilo moje poletje, moj razburljivi mesec in pol

Jerneja Kuntnerja, legendo TV-nanizank, sem spoznala pred približno desetimi leti, ko je na povabilo režiserja Ivana Merljaka prišel kar v stolpnico takrat Dela Revij, kjer sem ravno zaključila delo v uredništvu.

Ura je bila 18, dobro se spomnim, saj je bilo srečanje povsem nepričakovano spontano lahkotno.

Saj takšen je Jerry, kot mu pravimo prijatelji, povsem domač, nič zvezdniško nastopaško nastrojen, ravno nasprotno. In režiser Ivan ne bi bil Ivan, če nama ne bi pripravil majhnega presenečenja, saj sva po rokovanju že morala slediti njegovim navodilom.

Še do danes nisem pozabila, kar na smeh mi gre. Sesti sem namreč morala Jerneju v naročje, ga z rokami objeti in zažgoleti, da sladoled bi pa še. In potem ga na hitro poljubiti. Mati mila!

Predstava je bila prava uspešnica, skupaj z Majo Martino Merljak, glasbeno skupino Coronke in ostalimi smo ustvarili presežek, ki je stkal prijateljstva za vedno. Ko ga pokličem in zaprosim za intervju, je takoj za akcijo, kar mi je pri njem še posebej všeč in to cenim.

»To minuto sem se vrnil s slovenskih planin blizu naše prestolnice, spočit in pripravljen na novo sezono,« dinamično kot zna le on pove in hitro doda, da je bil njegov zadnji mesec in pol resnično razburljiv.

