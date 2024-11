Jelinčič obiskal muzej komunistične partije, kaj bodo rekli volivci?!

Zmago Jelinčič Plemeniti se trenutno mudi na Kitajskem, kjer je obiskal tudi muzej komunistične partije.

Politik, znan po provokativnih potezah in kontroverznih stališčih, je tudi z obiskom omenjenega muzeja pokazal svojo naklonjenost nekaterim vidikom totalitarnih režimov. Kljub temu da vodi nacionalistično usmerjeno stranko, njegovo občudovanje nekdanje Jugoslavije in simbolov, kot je kip Josipa Broza - Tita na njegovi posesti, ostaja v ostrem kontrastu s stališči, ki jih običajno zagovarjajo njegovi politični somišljeniki.

Ob obisku Kitajske si je ogledal tudi druge turistične zanimivosti, kot je recimo Prepovedano mesto.

V preteklosti je Jelinčič priznal vpliv socializma na svojo mladost in se v nekaterih pogledih postavil v bran določenim dosežkom jugoslovanskega komunističnega sistema. Na drugi strani pa je bil pogosto kritičen do njegovih ideoloških in represivnih vidikov.

Večkrat je poudaril, da slovenska politika preveč polarizira med »levimi« in »desnimi« idejami, in zavrnil demonizacijo nekaterih komunističnih simbolov, kot sta rdeča zvezda in partizanska tradicija.