Je to nova smučarska skakalka? Slovenska estradnica si je ogledovala velikanko

Smučarski skoki so zapisani v slovenska srca. To dokazuje dejstvo, da tekme v Planici vsako leto obišče na deset tisoče slovenskih navijačev. Marsikateri Slovenec pa si gre planiško velikanko pogledati tudi od blizu takrat ko ni tekem. Zelo od blizu. Enako je naredila slovenska pevka Nuša Rojs, ki se je povzpela na vrh velikanke.

Ni za pričakovati, da bo Nuša v prihodnje na velikanki nastopila kot tekmovalka, kdo ve, morda pa jo še kdaj srečamo na njej »v civilu«. »Živleje so ene štenge. I'm just trying to stay within myself every day and keep going. Rekord je bojda cc 4 min gor in dol,« je zapisala na svojem instagram profilu po vzponu na vrh skakalnice.

Nušo marsikdo pozna po tem, da je nastopila v hrvaškem resničnostnem šovu Sanjski moški, v katerem je tudi zmagala. Poznana pa je tudi po svojem glasbenem udejstvovanju. V zadnjih letih nastopa samostojno. Pred tem pa smo jo lahko videli kot pevko v skupini Skater. V teh dneh je izdala tudi novo skladbo z naslovom Ne čudi se, ki ji lahko prisluhnete spodaj.