Jasna Kuljaj na pomoč ambasadorju cvička, ki mu je do tal zgorela domačija

September je res zelo živahen mesec za televizijsko voditeljico Jasno Kuljaj. Čaka jo veliko dela, nas, gledalce, pa veliko zabave. »Poleg priprav na prvo komentatorsko oddajo Exatlona, ki bo v soboto, 10. 9., se pripravljam tudi na povezovanje velikega dobrodelnega koncerta za aktualnega ambasadorja cvička Petra Camloha, ki sta mu v požaru domačija in kmetija pogoreli do tal,« je povedala Jasna, ki je bila prav sama pobudnica za dobrodelni koncert. »Res je, po navadi se bolj odzovem na vabila, tokrat pa me je dejansko prešinilo, da lahko mi, Dolenjci vinogradniki, pomagamo aktualnemu ambasadorju. Kajti ko si enkrat ambasador, sama sem to titulo nosila lani, si za vedno ambasador cvička. To je vseživljenjska titula in to pomeni, da smo mi neke vrste družina, ki si pomaga v dobrem in slabem,« je razložila lanskoletna ambasadorka cvička.

Nastopajoči in kraji predprodaje. FOTO: Osebni arhiv

»Gospoda Camloha sem do sedaj videla le enkrat in takoj sem začutila, kako velik in topel človek je. In ko nekaj iskreno začutiš, veš, da je treba nekaj narediti. Tako smo zagnali akcijo in bili presenečeni, kako so se mnogi glasbeniki takoj odzvali, tudi največja imena slovenske scene: Tanja Žagar, Čuki, Manca Špik in najuspešnejši ansambli iz Dolenjske, kot so Novi spomini, Nemir, Vzrock, Pogum, Firbci in še kdo. In seveda, ženska, ki ne sme manjkati, mama Manka, s katero bova koncert v nedeljo, 11. 9., skupaj povezovali. Če sem čisto iskrena, upam, da bom sploh lahko prišla do besede,« pravi v smehu Jasna, ki s Sašem Đukićem, ki igra mamo Manko že najmanj 30 let, velikokrat sodeluje. Koncert organizira Zveza društev dolenjskih vinogradnikov, karte pa lahko kupite v predprodaji do četrtka, 8. 9. »To bo res en lep dolenjski dogodek, za dušo in za dober namen.«