Janševo Zalo presenetil prizor na moškem stranišču (VIDEO)

Po svetu, pa tudi pri nas, se vedno več javnih ustanov odloča za uvedbo spolno nevtralnih stranišč, ki jih nekateri pozdravljajo, drugi se nad njimi zgražajo. Med slednje spadajo predvsem dekleta, še posebej v primerih, ko si morajo straniščne školjke deliti s predstavniki nasprotnega spola.

Pogosto se pristaši nevtralnih stranišč namreč odločijo, da bodo iz skupnih prostorov odstranili pisoarje, zaradi česar školjke menda niso tako zelo čiste, kot bi lahko bile, je le ena od pritožb, ki jih je slišati s strani deklet, druga, prav tako, če ne še bolj pogosta, pa je varnost.

Borbe za in proti

Spolno nevtralna stranišča so že pred leti med drugim uvedli na ljubljanski fakulteti za družbene vede, na fakulteti za socialno delo in na filozofski fakulteti, predvsem na slednji pa se okrog te novitete menda pogosto krešejo mnenja. Stranišča v levem krilu pritličja filozofske fakultete so bila pred časom spolno nevtralna, a so znaki za binarna stranišča večkrat izginili, iz česar se je razvil pravi boj – nekateri na stranišča s flomastri rišejo ženske in moške simbole, drugi jih brišejo.

Delitev oziroma ne delitev spolov pa je te dni razburila tudi Zalo Klopčič, vplivnico in vidno članico Slovenske demokratske mladine, ki je na družabnem omrežju delila posnetek javnega stranišča s pripisom, da gre za stranišče na ljubljanski filozofski fakulteti, na njem pa je mogoče videti dva pisoarja, na polički pa škatlico s tamponi in vložki.

Ker so se mnogi spraševali, kaj je Zala počela na moškem stranišču, je pojasnila, da ji je posnetek poslal sledilec, nastal pa je na moškem stranišču in ne na spolno nevtralnem. Uvedbe slednjih Klopčičeva sicer ne podpira. »Ne podpiram nevtralnih toaletnih prostorov, ker si kot ženska želim zasebnost na stranišču. To je zelo intimna zadeva, zaprt prostor, v katerem se ne bi želela znajti sama, zaprta z moškim. Že iz varnostnih razlogov,« je pojasnila mlada političarka.

Pohvalna poteza fakultete

Kako so se ženski sanitarni izdelki znašli na moškem stranišču, ni znano, morda je šlo zgolj za šalo katerega od študentov, so nam pa na filozofski fakulteti pojasnili, da je za letošnje leto Upravni odbor Študentske organizacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sprejel zaobljubo o boju proti menstrualni revščini, kar pomeni, da bodo nekaj sredstev namenili nakupu menstrualnih higienskih pripomočkov, ki bodo študentkam na voljo brezplačno.

»Za to smo se odločili, ker je menstrualna revščina pereč, a večinoma spregledan problem. Gre predvsem za finančno nedostopnost menstrualnih higienskih pripomočkov, ki lahko predstavljajo velik strošek – še posebej za ekonomsko depriviligirane, med katere spadajo tudi delovne študentke in študenti,« so pohvalno potezo utemeljili na filozofski fakulteti, kjer tudi druge javne ustanove pozivajo k uvedbi podobnih praks.