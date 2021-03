Janez Janša v objemu hollywoodske igralke (FOTO)

Po dveh tednih mednarodna snemalna ekipa filma Neskončna neurja z glavno zvezdozapušča Krvavec. »Ugibanj ni več! Tokrat resnična in ne dvojnica Naomi Watts je z ekipo uspešno zaključila del snemanja filma Neskončno neurje, ki se je odvijalo v pravem alpskem raju na Krvavcu. Izjemne snežne razmere in dih jemajoči razgledi so bili vrhunska kulisa, ki bo potovala po celem svetu v dramatični zgodbi glavne junakinje na poti samo-odkrivanja, ki se sprevrže v srhljivo zgodbo o preživetju,« so zapisali (nelektorirano) na uradni strani Krvavca.Ob slovesu je Naomi direktor RTC Krvavecpodaril spominsko snežinko. Naomi je Janša ob slovesu povabil, naj jih še obišče, Naomi pa je odvrnila: »Tukaj je res čudovito, z veseljem se bom vrnila še s svojimi najbližjimi na dopust.«