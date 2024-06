Jana Morelj: Vse moje življenje – od kariere do zasebnosti – je podrejeno njej

Za intervju sva se dogovarjali kar nekaj časa, saj ima zelo natrpan urnik. Delo na radiu in televiziji namreč zahteva veliko energije in predanosti, obenem pa tudi odrekanja spancu, saj še vedno vstaja ob štirih zjutraj. Kadar ni zaposlena s službenimi obveznostmi, skuša čim več časa preživeti s hčerko, ki ji pomeni vse na svetu.

Pred intervjujem ste mi omenili, da imate precej naporno obdobje. S čim ste trenutno najbolj zaposleni?

Res je. Ujeli ste me v obdobju, ko se je delovna akcija malo umirila – dogajanje na radiu se vrača v ustaljene tirnice, ker smo nedavno zaključili dobrodelno akcijo Deželak Junak. A pred nami so že novi projekti, zato ne počivamo.

Počasi se torej pripravljam na nove delovne izzive, obenem pa sem z mislimi že pri dopustu, saj čutim, da ga res potrebujem. Zadnje dni pogosto razmišljam o tem, kam bom čez poletje odpotovala in kaj vse bom doživela.

Čeprav o zasebnosti ne govorite radi, ste v nekem podkastu spregovorili o nakupu stanovanja, ki ste ga kupili na dražbi in ste ga videli šele čez eno leto. Vas je bilo strah tveganja?

Niti ne. V življenju rada tvegam, a vedno tako, da nikomur ne škodujem. Kar se tiče nakupa stanovanja, pa je bila to najbolj ugodna rešitev zame. Vsi namreč vemo, kakšna je situacija glede nepremičninskega trga v Ljubljani.

Čeprav imam dve službi, si nakupa majhnega stanovanja ne bi mogla privoščiti, zato je bila zame možnost nakupa preko javne dražbe, kjer so cene nižje, boljša rešitev, a seveda sem morala vzeti kredit.

Res pa je, da stanovanja, ki jih kupiš preko javne dražbe, niso idealna, zato je bilo treba še precej vložiti vanj. A na srečo je mogoče stvari urediti tudi za manjše zneske.

Kako ravnate sicer v življenju – imate raje varne, predvidljive situacije ali pa se radi podate v neznano?

Zelo rada se podam v neznano, vendar sem na nekaterih področjih »ziheraš«. Kar se tiče kariere, sem navdušena nad tem, da se preizkusim na različnih področjih in me ni strah neznanih situacij. Najhuje, kar se mi lahko zgodi, je, da odkrijem, da nekaj ni zame, ker v tem ne uživam in grem naprej.

Toda bolje se počutim, če imam plan B. Kadar gre za pomembne odločitve, se pozanimam, kakšne so moje možnosti, na kaj moram biti pripravljena in kakšne bodo posledice. Brez rezervnega načrta se ne bi podala v nobeno stvar. Konec koncev moram misliti na otroka.

So se torej vaši strahovi spremenili, odkar ste mama?

