Ines Erbus v ŠOKkastu: Prijela sva se za roke in upala, da preživiva (VIDEO)

Ines Erbus poznamo z glasbenih odrov, najprej se je predstavila s skupino Foxy Teens, kasneje pa je stopila na samostojno pot, ki jo uspešno gradi še danes. Konec letošnjega leta napoveduje veliki glasbeni spektakel v hali Tivoli, kjer bo obeležila 10. obletnico svoje samostojne pevske kariere. Ranjeno srce je zadnja pesem, ki je ugledala luč sveta. Sicer gre za priredbo, ampak Ines pravi, da je šele sedaj začutila pravi pomen besedila in da je šel verjetno marsikdo čez podobno preizkušnjo. Prav za veliki koncert pa stopa tudi iz cone udobja: »Kar bo drugače tokrat, plesala bom in ker vem, da to ni moja najmočnejša stran, se bom potrudila,« nam je razkrila.

Prijela sta se za roke in upala, da preživita

Poleg petja obožuje potovanja in zato ni naključje, da je našla rešitev, kako združiti ti dve strasti. Tudi video podobo za zadnjo pesem Ranjeno srce je posnela na potovanju v Turčijo, bolj natančno v slikovito Kapadokijo, ki je znana po vzletu balonov in osupljivi pokrajini. Da bi videospot naredili še bolj poseben, so z ekipo najeli čredo konj, ki je tekla mimo Ines in njenega soigralca Tiborja: »Midva sva se držala za roke in sem ga vprašala, če bova preživela,« nam je razkrila. Med pogovorom pa je dokončno utišala govorice, da sta s Tiborjem v romantični vezi. Razkrila je, da je Tibor samo dober prijatelj in ne njen partner kot se velikokrat namiguje. Prav prijatelji in druženje z njimi ji največkrat polnijo baterijo ob natrpanih urnikih.

Ines Erbus je razkrila marsikatero anekdoto s svoje glasbene poti. FOTO: Marko Feist

Z lepotnimi posegi nima težav

Javno je spregovorila tudi o lepotnem posegu, ko si je dala popraviti nos. »Še vedno mislim, da je bila to ena izmed boljših odločitev v mojem življenju, saj sem s tem dobila tudi samozavest,« je povedala Ines. Z lepotnimi popravki nima težav in jih ne izključuje, je pa sedaj v obdobju, ko stavi na naravno lepoto. Zelo rada je brez ličil in čim bolj sproščenega videza. Spregovorila je tudi liniji oblačil, ki si jo je zaželela pred časom in o željah za prihodnost. V studio je prinesla tri predmete, tudi vstopnico za veliki decembrski koncert v hali Tivoli, ki jo je spotoma kupila kar na bencinskem servisu.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.