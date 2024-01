Nekatere dnevne serije, ki smo jih gledali doslej, so bile za mlade igralce odskočna deska in hkrati skok v svet prepoznavnosti. Za vas to ne velja, saj imate kljub mladim letom veliko izkušenj pred kamero in tudi televizijski gledalci vas dobro poznajo. Čemu to pripisujete? Ste na avdicijah bolj prepričljivi kot drugi zaradi izkušenj pred kamero ali kaj drugega? Je to kot snežena kepa, ki se začne valiti, ena vloga prinese še drugo in tretjo? Mislim, da nisem nič bolj uspešna od svojih vrstnikov. Mene je posrkala televizija, me pa marsikdo recimo prehiteva z izkušnjami v gledališču in na fil...