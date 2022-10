Gospod sanjski eni podaril darilo, drugo pa zaradi tega spravil v neutolažljivi jok

Vsako oddajo je sanjski moški Blaž deležen kakšnega presenečenja pripravljavcev šova. Prejšnjikrat so mu med že tako pisano druščino deklet pripeljali še tri iz prejšnje sezone – Laro, Tjašo in Pio. Tokrat se je dan začel z druženjem z novinkami, pripravili so mu zajtrk na travniku, potem pa je dobil nalogo, da eno izmed njih odpelje na zmenek. Kot kažejo njegove izjave, so mu všeč skrivnostna dekleta. Kot tako je označil tudi Laro, s katero je želel preživeti zmenek. Načrt je prekrižala Pia Belak z belo vrtnico, ki jo je prejela že prvi večer.

Zmenek sta začela v pasjem zavetišču, od koder sta vzela psa in ga odpeljala na sprehod. Blaž se je trudil odkriti, ali Pia goji spoštovanje do živali, saj po njegovem to kaže tudi na njen odnos do ljudi. Čeprav je bil to njun prvi zmenek, sta se dotaknila že tudi ene težjih tem med zmenkarijami, to so otroci. Brez strahu sta si zaupala, da si oba želita otroke, vendar pa je za oba to poglavje še precej oddaljeno.

Kuža Lulu

Ko je Pia preostalim dekletom pripovedovala podrobnosti iz njunega druženja, se je pohvalila tudi s psičkom, ki ga je dobila v dar od gospoda sanjskega. Poimenovala ga je Lulu. Inspiracijo je našla v Blaževem komentarju, da ima plišasti kuža na obrazu prav tak izraz, kot da se je ravno polulal. To ime pa je Kristini priklicalo spomine in bruhnila je v neutolažljiv jok. Kot je bilo razbrati iz besed med hlipanjem, je imela tudi ona enkrat kužka z imenom Lulu, ki pa je žalostno končal svojo zgodbo. Kaj točno se je zgodilo, Kristina ni zmogla pojasniti v kamero, tako je bila iz sebe. Mogoče jo je nekoliko potolažila rdeča vrtnica, ki jo je prejela na koncu oddaje.

Tega pa ne more trditi svetlolasa Eva, ki je ostala brez rdeče vrtnice in morala zapustiti šov. Ali je bilo za odločitev, da ravno njo izloči iz oddaje, ključno njeno precej predrzno in za nekatere otročje ravnanje med jutranjim zmenkom, ki ga je prekinila, vzela rogljiček in odšla, ne vemo. Nekatera dekleta so komentirala, da je imela premočan karakter za sanjskega moškega, ki si menda želi bolj vdane, značajsko neizrazite partnerice, ki mu bo pustila, da bo ostal alfa samec, četudi bo v zvezi.