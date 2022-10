Gregor Čeglaj je brez dlake na jeziku, to je povedal o svojem nasledniku

Glavni akter lanskega resničnostnega šova Sanjski moški Gregor Čeglaj, ki je v zadnjem letu nemalokrat dvignil prah s svojimi izjavami o znanih Slovencih in Slovenkah, se je odločil kar iz ZDA, kjer že dlje živi in dela, pokomentirati tudi letošnjega sanjskega moškega, 23-letnega Blaža Kričeja Režka, ki letošnjo jesen na malih televizijskih zaslonih išče svojo sorodno dušo. Čeglaj je za začetek priznal, da mladega Blaža pozna, saj sta se nekajkrat srečala v telovadnici.

Blaž Kričej Režek.

»Visok je, tudi postava je v redu,« je s svojim bratom Urošem mladega sanjskega moškega prek svojega spletnega kanala na youtubu pokomentiral Čeglaj. Povedal je še, da mu je Blaž všeč zato, ker je iskreno priznal, da v šovu išče dekle, ne žene. »Malce se bo moral najprej pozabavati in si nabirati kilometrino,« je v smehu dejal Čeglaj, ob tem pa iskreno dodal, da ima največjo verjetnost za zmago prvo dekle, ki so ga predstavili sanjskemu moškemu, to pa je primorska pevka Arijanna Sara di Palma, ki je očarala tudi njega in ji je podelil oceno osem od deset. Čeglaj je še povedal, da pri ženski išče spoštljivost in nežnost, tega pa po njegovem mnenju danes ne premore veliko pripadnic nežnejšega spola. Svoje oboževalce je presenetil tudi s tem, ko je spregovoril o svojih zmenkih, priznal je namreč, da se je najslabše počutil v družbi Kaje Cesar, ki je na izzivih vedno zmagovala, zmenki z njo pa so bili po njegovih besedah »čista tema«. »V bistvu se veselim novih epizod, da bom lahko še kaj sočnega pokomentiral,« se zapletov v drugi sezoni Sanjskega moškega veseli Čeglaj.