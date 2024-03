Goran Šarac ob smrti prijatelja objavil redko videno fotografijo Simone Weiss (FOTO)

Ob novici, da je umrl velikan slovenske glasbene produkcije Aco Razbornik, ki je kot mojster zvoka sodeloval z največjimi imeni slovenske glasbe, se je oglasil producent in glasbenik Goran Šarac, vdovec nekoč priljubljene slovenske pevke in kraljice ljudskih src Simone Weiss.

Z zapisom na facebooku je pojasnil, kako mu je Razbornik pomagal pri prvem albumu Simone Weiss in njunih glasbenih začetkih. Dodal je fotografijo iz leta 1988, ko so se Weissova, Razbornik in Šarac skupaj fotografirali na festivalu Melodije morje in sonca v Portorožu.

Simona Weiss na Melodiji morja in sonca leta 1988 v portorožu. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Legendarnemu lastniku Studia Tivolija Razborniku se je Šarac zahvalil za pomoč z ganljivi besedami. »Vsi mediji navajajo biografske podatke o številkah posnetih plošč in pomembnih artistih, s katerimi si delal. Jaz bi te opisal po človeški plati. Bil si dobričina in socialno čuteč človek, po drugi strani pa tudi dobrovoljnež in včasih cinik. Afterji po festivalih, ki so se zavlekli dolgo v noč, so bili legendarni. Posebno radi so te imeli moji, kjer si pomagal postaviti temelje Makfest. Moram se ti zahvaliti, da si pred davnimi 40 leti v meni prepoznal kreativni potencial in mi v nočnih urah omogočil, da sem brezplačno snemal številne svoje pesmi. Med njimi tudi debitantski album Simona Weiss. Brez tvoje velikodušnosti in velikega razumevanja mladih ustvarjalcev bi se stežka razvili in uveljavili na glasbeni sceni. Zato velika zahvala, dragi Aco, in naj te angeli čuvajo. Pa pozdravi jih tam zgoraj,« je zapisal 61-letni producent, ki od letos uživa v pokoju.