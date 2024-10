Godler v Hollywoodu

Voditelj, komik, podkaster, skladatelj in pisatelj Jure Godler po navdih ni šel v Hollywood, sta se pa tam znašla njegova knjižna junaka in agenta Spencer S. Spencer in Filip Novak.

Nepričakovani incident ju popelje v novo raziskavo, ta pa ju vodi v kriminalno podzemlje.

Barman Aleš Prestor je zanj ustvaril unikatni koktajl Perfect Godler martini.

»Operacija: Hollywood bi morala biti še posebno všeč vsem, ki jim je zlezla pod kožo prva zgodba v tej seriji, Casino Banale. Če so bile zadnje tri knjige bolj realistično napete, novo zgodbo spet v malo večji meri poganjajo humor, satira in bizarni elementi. Ne bom zanikal, da niso marsičesa od tega navdihnile tudi moje osebne prigode s potepanja po centrih ameriške filmske, glasbene in igralniške industrije, kaj točno se je v resnici zgodilo in kaj je čista fikcija, pa naj, vsaj zaenkrat, ostane skrivnost,« se ob izidu nove knjige namuzne Jure, ki bo očitno po koncu serije moral spisati še zbirko anekdot ali pa vsaj zelo zabavno in pikantno avtobiografijo.

Tako kot smo se navadili, da nas vsako jesen razveseli z novo napeto avanturo, njegovi prijatelji in običajni osumljenci z družabne scene čakajo na vabilo za ekskluzivno VIP z-bavo, ki jo priredi ob tem veselem dogodku. Ker se Operacija: Hollywood odvija v deželi sanj, je bila ameriška tudi letošnja zabava, ki jo je gostil Smash. Ta se je, kot vedno, zavlekla globoko v noč, udeležilo pa se je je mnogo znanih obrazov, ki se strinjajo, da bo moral Godler napisati še katero kriminalko.

Podprli so ga tudi sodelavci s Planet TV, voditelja Nataša Naneva in Klemen Bučan ter osebna trenerka Nives Orešnik.