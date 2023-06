Glasbeni svet se je ovil v črnino: Sašo Avsenik je sporočili žalostno vest

»Danes smo izvedeli žalostno vest, da je za vedno zaspala gospa Ema Prodnik. Pri ansamblu bratov Avsenik je delovala 20 zlatih let. Njen nežen glas in srčne interpretacije glasbe so se in se še danes dotaknejo src Slovencev in drugih prijateljev po vsem svetu,« je v soboto zvečer na facebook strani zapisal Sašo Avsenik in dodal »najlepša hvala za vso ljubezen in glasbo. Počivajte v miru.«

Prodnikova je z Ansamblom bratov Avsenik sodelovala od leta 1962 do leta 1981. S petjem se je ukvarjala že od zgodnje mladosti, svoj glas pa je izšolala s študijem solo petja pri prof. Kseniji Novak - Kušej. V zasedbi jo je nasledila Jožica Kališnik, sama pa je nadaljevala pot v Ansamblu Rž Marjana Ogrina.

Ema Prodnik FOTO: Ema Prodnik