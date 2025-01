Gašper Rifelj v ŠOKkastu: Objela sva se in samo jokala (VIDEO)

Gašper Rifelj je tokratni gost nove epizode ŠOKkasta. Njegova glasbena pot se je začela s harmoniko v rokah in kot pravi Dolenjec je vedno rad raztegnil meh na zabavah. V nekem trenutku življenja pa ga je pot zanesla v bolj komercialne vode in z rosnimi 18. leti je stopil na oder slovenske popevke, kjer je med številnimi zvenečimi imeni odnesel drugo mesto. Prav drugo mesto je odnesel tudi v šovu Zvezde plešejo, kjer pa je našel svojo življenjsko sopotnico Majo Geršak, s katero imata dva ljubka otroka. Brin in Fran sta prišla v njuna življenja in jima postavila drug smisel. Oba sta navdušena nad glasbo, saj je le ta del njunih življenj. »Ko imaš svoje otroke, greš po nekih občutkih. Se mi zdi pa najbolj pomembno, da si ti ok,« zaključi.

Na odru vse dobi smisel

»Večkrat kot sem padel bolj močno sem čutil, da je petje moje poslanstvo,« nam je razkril. »Na odru pozabim na vse in se zgodijo res lepe emocije,« je povedal in ob tem doživel kurjo polt. Z glasbo bo navduševal tudi v letošnjem letu, saj jeseni napoveduje izid svojega drugega samostojnega albuma, kjer bo razgalil sebe. Gre za čustven glasbeni izdelek, kjer ne bo manjkalo balad niti hitrih ritmov. Na prvi dan novega leta je izdal pesem Sanjam, ki je zelo intimna. Odločil se je, da bo njegov drugi album v celoti avtorske narave, saj želi ustvarjati glasbo, ki izhaja iz njega – glasbo, ki pripoveduje o njegovih izkušnjah, razmišljanjih in dojemanju sveta.

Še letos napoveduje svoj drugi samostojni album. FOTO: Marko Feist

Solze so tekle v potokih

Gašper je sicer pevec, glasbenik pa tudi voditelj na radio viziji, kjer se prebuja ob fatalni Martini Švab. Njegova voditeljska pot pa se je začela ob boku prve dame narodnozabavne glasbe, Darje Gajšek, ki ga ga je vpeljala v voditeljski svet. Ko sta nepričakovano zaključila skupno voditeljsko pot, je bilo slovo zelo ganljiv. »Spomnim se, da v maski nisva spregovorila niti besede, v studiu pa so se nama ulile solze,« nam je razkril.

Na jutranje vstajanje se še ni navadil, je pa vodenje prineslo številne lepe trenutke in poznanstva. Med drugimi je imel čast spoznati celo vrsto odličnih glasbenikov, ki jih občuduje. S seboj je prinesel tri osebne predmete, ki so vsak na svoj način, pomembni v njegovem življenju.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.