Ganljiva izpoved Gregorja Bezenška: njegov sin bi bil danes star sedem let

Mali borec Viljem Julijan je bolehal za izjemno redko neozdravljivo smrtonosno boleznijo gangliozidozo GM-1. Od ljubeče družine se je poslovil aprila 2019, danes pa bi bil star sedem let, je sporočil njegov oče Gregor Bezenšek in ustanovitelj Društva Viljem Julijan, ki ozavešča o redkih boleznih pri otrocih.

Gregor Bezenšek je preko družbenih omrežjih sinu v spomin zapisal spodnje besede:

»Vse najboljše, dragi naš Viljem Julijan! Danes bi bil star sedem let. Ni besed, ki bi opisale misli in občutke, ko se z mamico in sestrico spominjamo nate. Na eni strani je neskončna radost, na drugi neskončna bolečina. Spominjamo se mnogo lepega in spominjamo se tvoje nenehne borbe s težko boleznijo. Kako si prevečkrat trpel. Kako je mogoče, da mora tako malo, nič krivo in krhko bitje, trpeti. Še vedno se odpira to vprašanje ob misli na tvojo pot. Ni pošteno in verjetno nikoli ne bom našel pravega odgovora. Vem, življenje velikokrat ni pošteno, ampak kljub temu moramo vse sprejeti, dvigniti glavo in iti naprej. Pogrešamo te, naš modrooki princ! Danes zate pihamo še eno, že sedmo svečko in smo še posebej močno s tabo v srcu in mislih. Hvala, ker vedno znova in znova pomagaš tistim najranljivejšim, ki ne morejo spregovoriti sami zase. Še zdaleč na tem področju ni vse popolno, a obljubim, da trdo delamo na tem. Zato pravim, da si še kako živ. Vedi, da te imamo neskončno radi in ti pošiljamo tja za mavrico en najtoplejši objem, poln naše brezpogojne ljubezni,« je zapisal Bezenšek in podpisal svojo družino.

Nina in Gregor Bezenšek sta se aprila lani razveselila novega sinčka Julijana Valentina, imata pa še hčerko Ello Vito.