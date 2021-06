Znana finalista sedme sezone, čaka nas spopad prijateljev

Trije polfinalisti so se za mesti v finalu borili s kar tremi kuhanji. Celodnevno kuharsko preizkušnjo je najbolje opravilje postal drugi finalist,pa se je morala posloviti. Veselila pa se je, ker ji je uspelo priti tako daleč in ker se je ogromno naučila. Sodnikom se je zahvalila za vse in odšla z vzdignjeno glavo. Njen lepi krožnik je veliko obetal, žal pa so bili okusi komponent preveč intenzivni, zato so zadušili nežnost srninega fileja.»Veš kaj, zame si pa zmagovalka že od začetka,« je napisal eden of komentatorjev ob njenem izpadu. Kakor koli že, jutri nas v finalu čaka spopad dveh prijateljev.