Exatlon Slovenija dobil zmagovalca! 50.000 evrov gre v roke ...

Po treh mesecih adrenalinskih dirk na poligonih in številnih preizkušnjah se je danes zaključil Exatlon Slovenija na Planet TV, v katerem so zmagovalcema podelili vsakemu po 50.000 evrov. V finale so se uvrstili štirje: Marjanca Polutnik in Vanja Štembergar ter Samo Petje in Franko Bajc. Načrt je bil tak, da se tekmovalci pomerijo na dveh poligonih – vsak finalist je izbral enega. Če še ne bi bilo zmagovalca, bi se finalista pomerila še na poligonu organizatorjev.

Najspretnejši med moškimi

Prvega zmagovalca smo dobili med moškimi. Najprej sta se borila na Samovem poligonu. Franko je odlično začel in na koncu tudi na njegovem terenu zmagal. Sledil je Frankov poligon, kjer je bil Franko tudi uspešnejši in tako postal prvi zmagovalec.

Do ženske zmagovalke po treh tekmah

Ženski sta se najprej pomerili na poligonu, ki ga je izbrala Marjanca. Tekma je bila napeta, na koncu pa je bila vendarle spretnejša Vanja. Sledil je Vanjin poligon, na katerem pa je bila uspešnejša Marjanca. To pomeni, da sta bili izenačeni, zato je sledil še spopad na tretjem poligonu. Po hudem boju je zmagala Marjanca in s tem zaslužila 50.000 evrov.