Eva Mahkovic je ustvarila Shakespara v novi preobleki

Cilj in hkrati vsebina vsake Shakespearjeve komedije je razplet, ki ga pričakujemo in se ga veselimo vso igro – srečen konec, t. i. happy end. Ta je ključno povezan s konceptom romantične ljubezni in množične poroke, temu cilju je podrejeno vse, vsebina in liki.

Dramaturginja Eva Mahkovic se je v svoji priredbi osredotočila na najkompleksnejšo Shakespearovo junakinjo Rozalindo in koncept romantične ljubezni, ki jo bere skozi prizmo popkulture. Sodobna ljubezenska pravljica se dogaja v za Shakespearja značilnem prizorišču – gozdu.

»Zagovarjam stališče, da je Shakespeare izrazito ljudski, izrazito praktičen gledališki pisec. Zato njegove besede, ki so cel univerzum tega, kar vse je človek, z največjim veseljem mešam z našimi in jih, kolikor dobro lahko, na novo kolažiram v interpretacijo, ki bo govorila času in za čas, ki ga živimo,« je pojasnila Mahkoviceva.

Zgodba, polna negotovosti

V Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja je izrazito izpostavljena Rozalindina ljubezenska zgodba na sodoben način, ki ne ustreza zahtevam industrije sreče današnjega dne, tako da gre za ljubezensko zgodbo, ki je polna negotovosti, napačnih interpretacij in zaključkov, ki to niso – ali, z izrazom mlajše generacije, situationship.

»Se pravi nekaj, na kar se lahko v vsakdanjem življenju pogosto navežemo, tako da je v bistvu to neka zelo sodobna ljubezenska zgodba,« je še dodala dramaturginja. V tem duhu je naslovila tudi svoj esej v gledališkem listu: Rojena za brezpogojno ljubezen, prisiljena se žvalit v klubih.

Rozalindo igra Lena Hribar Škrlec, ki v uro in 40 minut dolgi predstavi nikoli ne zapusti odra. Scenografijo, pod katero se podpisuje Branko Hojnik, dopolnjujeta avtorska glasba Larena Poliča Zdraviča in kostumografija Jelene Prokovič.