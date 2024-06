En mesec brez telefona, on ni klasični direktor

Ni klasični direktor, saj ima pet ovčjakov, sredi zime se rad kopa v mrzli vodi, v kateri zdrži tudi več kot 27 minut. Zdržal je tudi brez najbolj priljubljene naprave današnjega časa – telefona –, in sicer kar ves mesec. Čeprav je vizionar, direktor, predavatelj in pisatelj, ga mnogi poznajo po njegovi srčnosti. Že 19. leto bo na morje odpeljal več kot 100 otrok, doslej je po njegovi zaslugi na počitnicah uživalo več kot 2100 mladih. Vse to je Franci Pliberšek, direktor MIK Celje, ki ga poznamo po izdelavi oken in prezračevalnih sistemov, voditeljica Andreja Jernejčič pa se je z njim pošalila, da je odštekani direktor, ki ga spremljata drznost in pogum. Kaj razmišlja, ko je sam, kako skrbi za svoje živali in zakaj ima rad jutra? Vse to je voditeljici zaupal v oddaji Zajtrk PR'Andreji, ki bo premierno predvajana danes ob osmih zvečer na TV Vaš kanal, s ponovitvama v soboto in nedeljo zvečer.