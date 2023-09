Drama na POP TV: pred kamero je neutolažljivo jokala (VIDEO)

Že to nedeljo se vrača šov Slovenija ima talent. In seveda so na POP TV poskrbeli za primerno promocijo in še pred prvo oddajo pokazali kratek posnetek. Na njem se vidi, kako nekaj žirantko Marjetko Vovk spravilo v neutolažljiv jok.

Ob tem Marjetko žirant Andrej Škufca pobara, če je v redu, Lado Bizovičar pa jo rahlo objame.

»Kdo jo je tako ganil, izvemo v nedeljo na POP TV,« so poleg posnetka zapisali na POP TV.