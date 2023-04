Deželak junak bo to storil že devetič

Srčni voditelj se znova podaja na tradicionalno dobrodelno pot po Sloveniji, in sicer bo s svojo ekipo med 31. majem in 9. junijem zbiral sredstva za otroke v stiski, ki si počitnic ne morejo privoščiti. Dobrodelna akcija, na kateri prevozi več 100 kilometrov, bo letos potekala že devetič.

»Letos se še bolj veselim. Med prvomajskimi prazniki se bom odpravil v Zambratijo in se družil z otroki, ki tudi v tem pomladnem času uživajo na morju. Zagotovo bom dobil dodatno motivacijo pred začetkom akcije. Letos pridno treniram s kineziologom Miho Rojcem in upam, da bo kondicija do konca maja na zadovoljivi ravni. Zelo bi bil srečen, če bi nam spet uspelo Slovenijo povezati v pozitivno skupnost, da bomo peljali otroke iz socialno šibkih družin na morje in jim pokazali, da je življenje lahko tudi lepo,« je povedal Miha Deželak.

Še pred začetkom akcije ga je ganila Anita Ogulin iz ZPM Moste Polje, ko se je iz srca zahvalila vsem ljudem, ki pomagajo in bodo pomagali.