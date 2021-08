Denise Dame je moški?!

Denise Dame prihaja v srbski resničnostni šov Zadruga. Že na začetku jo omenjajo kot verjetno najbolj kontroverzno osebnost v oddaji, svoj sloves pa je potrdila tudi ob srečanju z mediji, saj se je pred objektivi pojavila v izzivalni opravi. Spregovorila je tudi o ljubimcih, ki da jih ima po vsem svetu. Enega ima, tako poroča Kurir, tudi v Beogradu, a imena ne razkrivajo. Denise sicer pravi, da ima najraje karizmatične in bogate ljudi. Vprašali so jo tudi, ali je moški. Na to je menda odgovorila, da bodo resnico videli v šovu. Tisti, ki jim to vprašanje ne da spati, pa naj odgovor poiščejo na spletni strani za odrasle, kjer Denise objavlja posnetke z eksplicitno vsebino.



Denise je menda že pritegnila pozornost sotekmovalca Janjuša. Ta se je pred kratkim razšel z neko Majo, zato je bilo vprašanje, ali se bo kaj dogajalo med njim in Denise. Ta je po poročanju Kurirja odvrnila, da, kolikor ve, je med Janjušem in Majo vsega konec, da pa bi bilo 'brutalno' (kar pravzaprav pomeni 'surovo'), če bi se zgodil kakšen trojček, zdaj ko nista več v partnerski zvezi.

