Denis Malačič: Movember ga spomni na boj z zahrbtno boleznijo

Planetovemu novinarju in voditelju Denisu Malačiču je november vedno zelo pomemben. Prvič, ker je to mesec ozaveščanja o zdravju moških, predvsem opozarjanju na raka prostate, mod, na duševno zdravje in preprečevanje samomora. Gibanju Movember izraža podporo veliko moških, s tem da si pustijo rasti brke. Med njimi je tudi Denis, saj je ravno na ta mesec minilo štiri leta, odkar je premagal najbolj množično in zahrbtno bolezen, ki ne izbira. Denis se je po operaciji raka na modih zdravil še dobrih osem mesecev na onkološki kliniki. Tri mesece po zdravljenju se je odpravil na romarsko, špansko Jakobovo pot. Po premaganih 400 kilometrih je svoje zapise strnil v knjigi Hvala, življenje. Letos se je Denis ponovno odpravil po isti poti in z nami delil vtise svoje avanture na socialnih omrežjih.

Spomini z onkološkega inštituta. FOTO: Osebni arhiv