Denis bo v Italiji prejel red za zasluge

Na naslovnici newyorške revije Accordion Stars Illustrated FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Pred tremi leti ga je sprejel tudi papež Frančišek, ki mu je blagoslovil harmoniko.

Predsednik italijanske republikeje 27. decembra lani podpisal dekret, s katerim je, našega zamejskega Slovenca iz Trsta, odličnega harmonikarja, odlikoval z viteškim nazivom cavaliere ordine al merito della repubblica. Če prevedemo, Novato je odlikovan z redom za zasluge.»Ta mi je bil podeljen na predlog predsedstva ministrskega sveta italijanske republike. Formalna podelitev reda pa se bo zgodila 2. junija letos, na uradni slovesnosti praznika republike na glavnem Trgu v Trstu,« nam je povedal 45-letni Denis Novato, ki se je v sosednji Italiji še posebno izkazal tako na kulturnem kot tudi socialnem področju. V dvajsetletni poklicni glasbeni karieri je prejel že številna priznanja, izdal prek 30 albumov in uspešno zastopal domače korenine med izseljenci po vsej Evropi, Ameriki in Avstraliji.Pred tremi leti ga je sprejel papežin mu blagoslovil harmoniko, Novato pa mu je podaril album, ki je izšel ob njegovi 30-letnici. Sicer pa se je z organizacijo in sodelovanjem na mnogih dobrodelnih dogodkih izkazal tudi na socialnem področju in pripomogel k prepoznavnosti diatonične harmonike v novih okoljih. Mimogrede, revija Accordion Stars Illustrated iz New Yorka mu je posvetila celo naslovnico junijske številke. Mirno lahko zapišemo, da je Denis Novato z igranjem harmonike osvojil tako rekoč ves svet in z njo navdušil tudi samega papeža Frančiška.S harmoniko je tako rekoč prepotoval ves svet, lani, tik pred epidemijo, pa se je vrnil iz Avstralije, kjer je igral tako tam živečim Slovencem kot tudi Avstrijcem in Italijanom. »Še posebno sem bil navdušen, ker je bilo med Slovenci v Avstraliji veliko mladih, ki so tretja generacija naših potomcev, ki tam živijo, a bolj poredko zahajajo v klube, kjer sem nastopil tudi jaz. V Avstraliji sem bil lani že četrtič, že letos bi moral tam spet gostovati, a ta trenutek žal še ne vem, kakšna bo epidemiološka situacija, saj je vse odvisno od tega,« pravi Denis, ki je po vsem svetu igral za različne naročnike.A lani je moral na prisilni dopust, saj potovanja, ki so bila njegov vsakdan, niso bila mogoča zaradi epidemije koronavirusa. Kot je dejal, prav druženja in dogodke, na katerih je bil vsako leto reden gost, najbolj pogreša. Pa vendar je bil letos prisoten vsaj v italijanski Cortini d'Ampezzo, kjer je v sodelovanju s podjetjem Munda predstavil ekskluzivno harmoniko, izdelano posebej za svetovno prvenstvo v smučanju. Prav promocija, ne le igranje na harmoniko in poučevanje tega inštrumenta, je namreč del življenja našega uspešnega zamejskega Slovenca iz Trsta, ki je bolj kot doma cenjen in poznan v tujini.