Denis Avdić: Vesel sem, da sem pri desetih letih pred vojno pristal ravno v tej državi

Radijskivoditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so v sredo od 6. pa vse do 18. ure zbirali denar za prizadete v katastrofalnih poplavah in v neverjetni akciji Eno srce, ena Slovenija zbrali neverjetnih 1,914,746,89 evra. »Najlepša hvala, Slovenija, da ste se odzvali, za podporo. Če stopimo skupaj, znajo nastati čudovite zgodbe, in to je res čudovita zgodba. Vesel sem, da sem pri desetih letih pred vojno pristal ravno v tej državi.

Med poslušanjem tragičnih zgodb so v studiu tekle solze.

Priljubljeni pevec Žan Serčič je priznal, da mu je v teh časih izjemno hudo.

Želim, da si tisti, ki ste se znašli v težkih razmerah, čim prej postavite na noge. Hvala, ker ste darovali tudi iz tujine, želim vam lep dopust še naprej. Hvala, Slovenija, in srečno,« je ganjeno dejal Denis Avdić. V studiu so jim podporo prišli izkazat številni glasbeni gostje, ki so poskrbeli za čudovito glasbo, med njimi so bili Dejan Dogaja, Žan Serčič, Slavko Ivančič s posebnim gostom, voditeljem Radia 1 Iztokom Gustinčičem, Nina Pušlar, Maraaya, Pepel in kri ter BQL. O poplavah so se pogovarjali tudi s strokovnjaki, s predsednico ZPM LJ Moste Polje Anito Ogulin, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, psihologom dr. Aleksandrom Zadelom, z voditeljem na Radiu Antena in prostovoljnim gasilcem PGD Zbilje Maticem Hercegom, ki je pomagal reševati nemočne ljudi. Slišali smo tudi izjemno težke zgodbe poslušalcev, ki jim je vodna ujma skoraj uničila življenje in resnično potrebujejo našo pomoč, da se bodo lahko znova postavili na noge. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali tudi njim in jim vsaj malo olajšali veliko izgubo.

Ganjena je bila tudi Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste, kamor so v teh dneh dobili ogromno prošenj za pomoč.

Radijski ekipi se je v studiu pridružil tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Med maratonom je potekala tudi dobrodelna dražba Dončićevega dresa s podpisi celotne slovenske košarkarske reprezentance, drugi podpisan Dončićev dres pa si je prislužil Miha Deželak, ki je v družbi številnih sodelavcev daroval 500 evrov v dobrodelne namene in poskrbel za velik aplavz. Dobrodelni dogodek se je končal s čudovito pesmijo What a wonderful world, ki jo je zapel voditelj Radia 1 Tomaž Klepač. Radijci so bili ob koncu dneva izjemno ponosni na celotno ekipo in na poslušalce, da jim je s skupnimi močmi uspelo izpeljati še en nepozabni dobrodelni maraton. Kljub počitniškim avgustovskim dnem so bili voditelji točno tam, kjer jih Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje – za mikrofonom.

Tomaž Klepač je za konec zapel skladbo What a wonderful world.

Na akcijo sta se odzvala tudi Marjetka in Raay Vovk.