To se še ni zgodilo! Denis Avdić ostal brez besed (FOTO)

Si predstavljate jezičnega radijskega voditelja Denisa Avdića ostati brez besed? No, prav to se mu je na trenutke dogajalo med ogledom premiere Ženske brez filtra, nove komične uspešnice Ranka Babića.

Ta je na oder postavil pet vsestranskih žensk in ustvarjalk. Tina Gorenjak, Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman in Zvezdana Mlakar (v alternaciji z Deso Muck) so z zabavnimi zgodbami, žgečkljivimi prigodami in pravo mero humorja žensk v različnih življenjskih obdobijih osvojile občinstvo. Brez dlake na jeziku so iz minute v minuto stopnjevale dogajanje, občinstvo puščale odprtih ust, izzivale salve smeha (in tudi koga od gledalcev) ter nas opomnile, da je ženski svet čudovit, zanimiv in poln doživetij. »Na oder so prišle brez vseh zavor, odvrgle filtre in me na trenutke pustile brez besed.

Denis Avdić je priznal, da so ga nekatere šale komičark povsem osupnile.

Ženske in moški se pogosto smejimo različnim stvarem, a tukaj bo prav vsak našel nekaj zase. Predvsem pa je bilo lepo videti toliko žensk v dvorani, ki so se sprostile in iskreno ter na glas smejale,« je Avdić pohvalil junakinje večera. In kaj o večeru, polnem smeha, pravi režiser Ranko Babić?

Voditeljici in prijateljici Jasna Kuljaj in Lea Mederal sta se prav tako našli v marsikateri prigodi.

»Moj oče pravi, da sem bedak. Doma imam tri ženske, Rebeki Dremelj sem režiral Jamsko žensko, zdaj pa sem se spravil še v to godljo, kjer delam s kar šestimi. Šalo na stran, rad delam z ženskami in obožujem njihovo energijo. To je moja usoda.«