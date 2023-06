Dejan Dogaja je dosegel nekaj, kar si je želel več let

»Končno sem diplomiral. Tudi meni je uspelo, da sem prišel do naziva, ki sem si ga želel zadnjih nekaj let ... Na žalost moje mami Nives in atija Draga to sicer ni diploma akademije za glasbo, ki je najverjetneje nikoli ne bom imel, čeprav mi manjka zelo, zelo malo, ampak je to diploma za Sommelier Master 1. stopnje,« se je na družabnem omrežju pohvalil Dejan Dogaja. Kot pravi, se naši kratkoročni in dolgoročni cilji čez leta spreminjajo, nič drugače ni s sanjami.

»Moje sanje v srednji šoli in danes niso niti v enem odstotku enake,« pravi Dejan, ki ob tem priznava, da je klarinet tisti inštrument, ki na lestvici njegovih najljubših ostaja zelo visoko. »A danes mi več stvari, hobijev, ljudi in novih znanj pomeni veliko več. In vsem tem bom še naprej namenjal svoj čas,« priznava Dejan, ki se je posebej zahvalil svoji boljši polovici Kiari Hass, ki je vse njegovo znanje prelila na papir, saj Dejan zaradi zlomljene ključnice in bolezni ni mogel pisati.

»Kljub temu sem s Tilnom Tomšičem in najboljšim prijateljem Rokom Deželakom nastopil na podelitvi in tako dodal še eno kljukico v življenju,« še pravi Dejan.