Debi Domna Valiča

17. Panč, največji festival stand up komedije v regiji, se je tudi letos začel z razprodanim Sladkim začetkom, ki so ga stkali domači komiki: gostitelj Andrej Težak - Tešky, Alen Mastnak, Tanja Kocman, Domen Valič, Uroš Kuzman s harmonikarskim mojstrom Robertom Goterjem in Sašo Stare, ki je v sredo praznoval 38. rojstni dan.

Novinarka Anastasia Jović ga je z majhnim sladkim presenečenjem na to spomnila že ob vklopu v oddajo Pop IN, polno grajsko dvorišče mu je zapelo Vse najboljše ob spremljavi Goterjeve harmonike, Sašo pa se je vsem prisotnim za to oddolžil na najboljši možni način – z odličnim nastopom za zaključek otvoritvenega večera.

Robert Gotar je s harmoniko navdušil Uroša Kuzmana in Alena Mastnaka.

Led je prebil Alen Mastnak, lepo napredujoči mojster zabave, ki ga boste že to jesen gledali tudi kot pribočnika v novem stand up šovu Vida Valiča Moška pamet.

Po šestih letih se je na Panč vrnila Tanja Kocman, ki se je po kreativnem premoru odlično reaktivirala kot stand up komičarka, Domen Valič je na Panču debitiral s prirejenim izsekom iz predstave Žigolo, s. p., vedno odličnemu profesorju Kuzmanu pa je asistiral svetovni harmonikarski prvak Robert Goter.

Nad prvim večerom sta bila navdušena tudi Andrej Šifrer in njegova partnerica Mirjam Povh.

V četrtek zvečer so nastopili direktor NKBM John M. Denhof, finalistka šova America's Got Talent Maureen Langan, Jamali Maddix in Martina Ipša pred selitvijo na Irsko v angleščini.

Lucija Ćirović, prav tako mojstrica komedije, s slavljencem Sašem Staretom