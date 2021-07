Članica Učiteljic prekinila zaroko s šefom, zdaj ljubi golmana

Matjaž Rozman, vratar NK Celje FOTO: MARKO PIGAC/MP PRODUKCIJA

Pred časom smo poročali, da je Slovenka, članica skupine Učiteljice, ki je izjemno priljubljena po vsem Balkanu, srečno zaljubljena, njena ljubezenska pravljica pa je leta 2018 dobila nadaljevanje.Vse se je začelo leta 2014, ko se je prijavila na avdicijo za Učiteljice, ki sta joterpriredila v Zagrebu. V skupino je bila sprejeta, ljubezen med njo in Bojanom pa se je rodila zelo kmalu, čeprav tega nista želela obešati na veliki zvon. Leta 2018 sta se zaročila, Ana pa se je zaradi Bojana preselila v Beograd in zdelo se je, da je v lastniku glasbenega studia Empire, producentu in aranžerju našla ljubezen svojega življenja.A očitno ni tako, saj smo izvedeli, da je Ana znova zaljubljena in nič več zaročena. Opazili smo jo namreč na nogometni tekmi med Mariborom in Celjem, po kateri je ob fotografiji zapisala številko 22, ki jo nosi vratar Celja. Svetlolasa Ana je menda do ušes zaljubljena v 192 centimetrov visokega nogometaša, a o svoji novi ljubezni ostaja skrivnostna.